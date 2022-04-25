– Проект «Города трудовой доблести», созданный в России, может найти достойное продолжение в Казахстане. Общеизвестным фактом является то, что Казахстан в годы войны стал «арсеналом фронта», снабжал топливом основную базу оборонной промышленности, добывал уголь, цветной металл, стал сырьевой и продовольственной базой, принял у себя 220 эвакуированных фабрик и заводов, – отметил Султан Камалетдинов.Общая численность мобилизованных в Красную Армию из Казахстана составила около 1,2 миллиона человек, половина из них не вернулись с войны. Были сформированы 12 стрелковых и четыре кавалерийских дивизии, семь стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов. За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены около 500 казахстанцев. Более 700 тысяч человек были мобилизованы в промышленность. Из всех стран постсоветского пространства за годы войны Казахстан производил 35% меди, 83% свинца, 60% молибдена, 65% висмута. 9 из 10 пуль Красной Армии во время Великой Отечественной войны отлили из казахстанского свинца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
