Фото: ДЧС Атырауской области Утром 21 апреля житель Кызылкугинского района 2001 года рождения верхом на лошади выехал на поиски скота. С тех пор его никто не видел. Спасатели начали поиски утром 23 апреля. Вечером 23 апреля они нашли труп его лошади в реке Ойыл. В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, в 9:45 25 апреля в селе Тасшагыл на береговой линии реки Уил обнаружили и извлекли из воды тело пропавшего мужчины.