- На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром», Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района. Согласно постановления правительства, фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. За совершение незаконной охоты на фламинго предусмотрено лишение свободы до семи лет, - говорится в сообщении.

Кадр из видео Рашида Исмагилова/VKс погибшими птицами появилось в социальных сетях. В пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что информация о гибели пяти фламинго в Бейнеуском районе поступила 24 апреля.Предусмотрено также и возмещение ущерба в сумме 400 МРП - 1,2 млн тенге.