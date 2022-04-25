– Большая утрата... Сегодня на 50-м году ушёл из жизни наш коллега Роман Копняев. Долгие годы он проработал на телеканале «ТДК-42», внося свой посильный вклад в развитие телевидения региона. В нашей памяти он навсегда останется талантливым, трудолюбивым человеком и профессионалом своего дела, - сообщило руководство телеканала «ТДК-42», где с 2007 года он работал корреспондентом.

Фото из архива "МГ" Утром 25 апреля стало известно о внезапной смерти известного в области журналиста, телеведущего, автора нескольких телепрограмм Романа Копняева. Как сообщили коллеги, предположительной причиной смерти Романа Копняева стала острая сердечная недостаточность.Редакция портала «Мой ГОРОД» выражает соболезнования родным и близким Романа Копняева.