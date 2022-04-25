- Основным проблемным вопросом является обеспечение домов теплоснабжением. По завершённым шести объектам подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также систем водоснабжения будет обеспечено в текущем году. С учётом проектирования и строительства новых автономных котельных планируется, что оставшиеся 24 жилых дома будут введены в эксплуатацию в следующем году, - сообщили в пресс-службе МИИР.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В микрорайоне Талгайран предусмотрено строительство 70 жилых домов. Шесть из них уже достроили, 24 дома - на стадии завершения.Глава ведомства поручил контролировать сроки сдачи в эксплуатацию, а также строительство на территории микрорайона социальных объектов - школ, детских садов и спортивных учреждений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.