- Основным проблемным вопросом является обеспечение домов теплоснабжением. По завершённым шести объектам подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также систем водоснабжения будет обеспечено в текущем году. С учётом проектирования и строительства новых автономных котельных планируется, что оставшиеся 24 жилых дома будут введены в эксплуатацию в следующем году, - сообщили в пресс-службе МИИР.Глава ведомства поручил контролировать сроки сдачи в эксплуатацию, а также строительство на территории микрорайона социальных объектов - школ, детских садов и спортивных учреждений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
