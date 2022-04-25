Юрист и зоозащитник вступились за актюбинскую пенсионерку, которую хотят оштрафовать за кормление кошки
Пенсионерка кормила бездомное животное на территории школы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
О случае написал юрист Жангельды Сулейманов на своей странице в Facebook. В Актобе хотят оштрафовать 68-летнюю женщину на 30 тысяч тенге за кормление кошки на территории школы. По словам юриста, таких случаев за последнее время не мало.
- Написано «прикармливала бездомных кошек», и якобы это административное нарушение, а именно нарушение требований по содержанию и выгула домашних животных. Никакого отношения прикармливание кошек не имеет к содержанию и выгулу домашних животных, потому что есть правила, утверждённые Маслихатом Актобе, регулируют обязанности владельцев собак и кошек, а в нашем случае женщина кормила бездомных животных, и не содержит их и не выгуливает. Так что и нет никакого нарушения закона в кормлении собак, кошек, уток, лебедей и так далее, - написал Сулейманов.
Юрист готовит необходимые документы для обжалования штрафа.
Несколькими днями ранее похожий случай произошёл в Караганде. Там пенсионерка кормила собаку и её щенят. Сначала она пыталась вызвать волонтёров, но мест в приютах нет. Соседи буквально заставили участкового наказать пенсионерку, так как боялись, что собака может быть агрессивной, охраняя щенят.
Зоозащитник и представитель общественного объединения Comes Сергей Снегирёв считает, что такими методами органы правопорядка саботируют послание президента.
- С точки зрения морали и человечности, действия полицейских вызывают большие вопросы к их бескомпромиссности. Накладывать санкции, штрафовать денежно и без того небогатых пенсионеров, это определённо лишнее. В их головах должна непреодолимым барьером сидеть формулировка - социально уязвимая категория граждан. Их во всем мире принято поддерживать, а не осложнять им жизнь. Тем более жизнь, в которой есть место сочувствию и доброте - покормить бездомное животное, во все времена считалось актом милосердия, - считает Снегирёв.
Тем временем Жангельды Сулейманов дал казахстанцам советы на случай, если вас хотят оштрафовать:
В протоколе об административном нарушении необходимо написать, что вы нуждаетесь в адвокате.
В протоколе нужно написать - «просим передать дело для рассмотрения в суд».
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!