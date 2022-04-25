- Временами гроза. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами порывы ветра могут достичь 22 метров в секунду, - предупредили в департаменте.

Фото с сайта pixabay.com В пресс-службе ДЧС Алматы напомнили, что сегодня, 25 апреля, в горах пройдут сильный дождь, мокрый снег, град и шквал.Жителей просят не ходить в горы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.