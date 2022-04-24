25 апреля на северо-востоке ЗКО ожидается туман, предупреждают в «Казгидромете». Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, в южных регионах - гроза, град, шквал.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +6..+8. Ветер южный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
