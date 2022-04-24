50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейКайрату Нурберген неравнодушные казахстанцы помогают не в первый раз. Ему скоро исполнится семь лет, но он выглядит как двухлетний мальчишка. У него генетическое заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета. Сейчас ему необходимо развить речь, чтобы идти в школу и общаться со своими сверстниками, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Нам нужно, чтобы он начал разговаривать и понимать - мама низкорослого ребёнка из Уральска Кайрат Нурберген. Фото предоставлено мамой мальчика Кайрат Нурберген с самого рождения страдает тяжёлыми заболеваниями, такими как внутренняя гидроцефалия, задержка психомоторного развития, задержка речевого развития, ахондраплазия. Ранее мы уже писали про него, в 2019 году мальчик нуждался в курсе реабилитации, который он успешно получил. В марте прошлого года мальчику требовалась операция по удлинению рук и ног, для того, чтобы он смог себя обслуживать: элементарно завязывать шнурки и уметь одеваться. В апреле этого года мама Кайрата Нурсулу Беккарнаева обратилась вновь к неравнодушным казахстанцам, им нужно было собрать 700 тысяч тенге на очередную реабилитацию. Сейчас необходимо, чтобы  у мальчика появились понимание и речь. Мама Кайрата сообщила, что они набрали необходимую сумму.
- Спасибо друзья, родственники, знакомые и незнакомые люди за помощь и поддержку. За умение чувствовать другого человека, за помощь в тяжёлые минуты и умение радоваться нашим успехам! Дай Бог вам здоровья и процветания, - поблагодарила за помощь Нурсулу Беккарнаева.
Теперь Кайрат со своей мамой отправятся на курс для развития речи в Оренбурге («Реацентр Оренбургский») на микротоковую рефлексотерапию. Это уже будет шестой курс лечения.