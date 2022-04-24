- По результатам экспертизы выявлено 83 нарушения. Из них 79 нарушений по правилам маркировки, ещё четыре нарушения микробиологического показателя в молочной продукции, - сказал главный санврач в ходе брифинга. - На микробиологический показатель всего отобрали 94 пробы пищевой продукции, в семи пробах выявили несоответствие.

Фото с сайта pexels.com Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что санврачи мониторят безопасность продукции в области. Они исследовали 543 образца, из них 348 пищевой продукции и 170 не пищевой.За первый квартал по выявленным несоответствиям предпринимателям выдали 23 предписания об устранении нарушений.