- Продано 38 266 транспортных карт. С июня прошлого года по апрель этого года проведено свыше 12 миллионов транзакций, - рассказал Тимур Шиниязов. - В прошлом году перевозчики приобрели 66 автобусов на 2,9 миллиардов тенге. По каждому перевозчику заключено пятистороннее соглашение о поддержке проектов по обновлению подвижного состава.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Тимур Шиниязов пояснил, что электронная система оплаты проезда установлена на всех 27 маршрутах города (оплата транспортной картой, банковской картой и оплата QR-кодом).В начале года из бюджета города выделили 414 миллионов тенге на субсидии перевозчиков, в апреле планируют выделить дополнительно 800 миллионов тенге для покрытия затрат.