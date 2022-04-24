- Укус пёстрых скорпионов можно сравнить с укусом пчелы. Больно, на месте укуса ощущение, будто воткнули раскалённую иглу, и так в течение нескольких часов, потом боль стихает, симптомов отравления нет. Правда опасным укус скорпионов может быть для младенцев, - предупреждает Чернова.

Видео с «нашествием» скорпионов в селе Еркинкала в редакцию «МГ» прислал читатель. По словам эколога НПО «Глобус» Галины Черновой, ничего удивительного в нашествии представителей паукообразных в это время года нет. В прошлом году их видели в сёлах Жумыскер и Нурсай. Смертельно опасен укус чёрного скорпиона, он обитает в Африке. В Атырау же можно заметить пёстрого (на самом деле жёлтого цвета) скорпиона, укус которого не так страшен.Они могут прятаться в обуви человека, поэтому следует быть внимательными.