- В 8:22 спасатели прибыли в ущелье Ким-Асар и пешим ходом выдвинулись к пострадавшим. Добравшись до туристов, сотрудники РОСО дали им тёплую одежду, дождевики и благополучно доставили до безопасного места в городе. Спасены два человека, женщина 1975 года рождения и мужчина 2004 года рождения, - сообщили в республиканском оперативно-спасательном отряде.

Фото: РОСО МЧС РК Звонок спасателям поступил в 7:38 24 апреля. Спасателям РОСО сообщили о двух туристах, которые из-за сильного дождя не могут самостоятельно спуститься.К слову, только за вчерашний день от службы «112» поступило четыре SMS-сообщения о штормовом предупреждении 24 апреля, в том числе в горах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.