- В селе Карабулак 19-летний водитель Audi-80, следуя по улице Алдабергенова, совершил наезд на 36-летнюю женщину с двумя малолетними детьми. Все трое пешеходов скончались на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла в 22 часа 23 апреля в Ескельдинском районе.Водитель задержан и водворён под стражу. Уголовное дело заведено по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть и двух и более лиц». В департаменте выразили родным и близким погибших искреннее соболезнование по поводу тяжёлой утраты.