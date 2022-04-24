Иллюстративное фото из архива "МГ"отмечается День единства народа Казахстана. Так как в этом году он приходится на воскресенье, то второго мая (понедельник) казахстанцы будут отдыхать.страна празднует День защитника Отечества, а- День Победы. Седьмое мая выпадает на субботу, а девятое мая – на понедельник. Таким образом казахстанцы отдохнут четыре дня подряд с седьмого по 10 мая (суббота, воскресенье, понедельник и вторник).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.