В последний месяц весны в Казахстане отмечаются сразу три праздника, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Какие мероприятия пройдут 1 мая в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Первого мая отмечается День единства народа Казахстана. Так как в этом году он приходится на воскресенье, то второго мая (понедельник) казахстанцы будут отдыхать. Седьмого мая страна празднует День защитника Отечества, а девятого мая - День Победы. Седьмое мая выпадает на субботу, а девятое мая – на понедельник. Таким образом казахстанцы отдохнут четыре дня подряд с седьмого по 10 мая (суббота, воскресенье, понедельник и вторник). Итого в мае при пятидневной рабочей неделе жители страны отдохнут 12 дней, при шестидневной – восемь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.