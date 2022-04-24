– С начала года рост цен на социально-значимые продукты в области составил 14%. Акимату необходимо усилить контроль за торговыми надбавками. Следует заключать прямые договоры по поставке ранних овощей с южных регионов и соседних стран Центральной Азии. Проработать вопрос закупа сельхозпродукции по форвардной схеме для предотвращения дефицита и необоснованного повышения цен, — отметил Алихан Смаилов.

Глава правительства провёл рабочее совещание в акимате ЗКО. Он подчеркнул, что сегодня в мире наблюдается резкий рост цен на продовольственные товары. В этой связи основная задача правительства и акимов регионов — не допустить резкого удорожания продуктов и максимально нивелировать мировой рост цен для казахстанского рынка.По итогам совещания премьер поручил министерству сельского хозяйства совместно с акиматом проработать вопрос определения ЗКО научной производственной базой развития мясного животноводства.