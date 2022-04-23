Православные жители Уральска встречают Светлую Пасху, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пасхальная служба проходит в соборе Архангела Михаила в Уральске Пасхальное богослужение началось в соборе Архангела Михаила в 23 часа и продлится до утра. В этом году его ведёт владыка Антоний. Православные уральцы собрались в соборе, чтобы принять участие в службе и освятить пасхальную трапезу - куличи и крашенные яйца. Пасхальная служба проходит в соборе Архангела Михаила в Уральске Пасхальная служба проходит в соборе Архангела Михаила в Уральске Пасхальная служба проходит в соборе Архангела Михаила в Уральске Пасхальная служба проходит в соборе Архангела Михаила в Уральске Пасхальная служба проходит в соборе Архангела Михаила в Уральске Пасхальная служба проходит в соборе Архангела Михаила в Уральске В этом году впервые с начала пандемии пасхальные богослужения во всех храмах Казахстана проходят без COVID-ограничений. Глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр проводит службу в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, от туда ведётся прямая трансляция на YouTube. Митрополит ранее говорил, что в храмах Казахстана совершат молитвы «о восстановлении мира, искоренении ненависти и умножении любви». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.