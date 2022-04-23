Фото: ДЧС Атырауской области Утром 21 апреля житель Кызылкугинского района 2001 года рождения верхом на лошади выехал на поиски скота. С тех пор его никто не видел. Спасатель начали поиски утром 23 апреля. В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что тело лошади найдено в реке Ойыл. В 19:00 поисковые работы приостановлены и продолжатся утром 24 апреля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.