24 апреля на западе, севере и северо-востоке ЗКО ожидается туман, предупреждают в «Казгидромете». Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО Обострение синоптических процессов на территории Казахстане вызовет дожди. По республике ожидаются грозы, усиление ветра, на западе – туман, на юге – шквал, град.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +14..+16, ночью похолодает до +3..+5. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +17..+19 градусов, ночью +7..+9 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
