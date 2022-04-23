- Основные причины – это отсутствие на некоторых участках арычных сетей, арыки без соединения с ливневой канализацией, разрушенные арыки, выведение арыков на дороги, а также неработающие, забитые, засыпанные коллекторы, - рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

В городе выявили 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках.Проверка показала, что из 16 коллекторов, предназначенных для отвода дождевых и талых вод, лишь четыре коллектора, построенные в Алатауском районе, функционируют. Остальные 12 являются бесхозными, заилены и забиты мусором, имеют разрушения, не соединены с арычными сетями. Инвентаризация показала, что из работающих 1 101 километра арычных сетей, требуют ремонта или реконструкции – 424 километра. В этом году обещают реконструировать 376 километров сетей в восьми районах мегаполиса.