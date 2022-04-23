Специалисты научно-исследовательских институтов готовы помочь фермерам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Учёных привлекли для определения болезни, от которой гибнет скот в Атырауской области В середине марта в социальной сети распространилась информация о массовой гибели скота в Атырауской области. Только в одном хозяйстве Кызылкогинского района от неизвестной болезни пало более 200 овец и 10 голов крупного рогатого скота. Массовая гибель лошадей отмечалась в Исатайском и Курмангазинском районах. Местные ветеринары отобрали пробы крови у больных животных и 25 марта отправили их в Областную ветеринарную лабораторию и в Национальный референтный центр ветеринарии. Сегодня, 23 апреля, в пресс-службе министерства сельского хозяйства сообщили, что специалисты выявили у животных паразитарные болезни: деляфондиоз, гастрофилез и параскаридоз.
- Вышеуказанные диагнозы являются причиной массовой гибели и болезни животных. Для борьбы с болезнью учёные рекомендуют владельцам животных и ветеринарам проводить профилактику и своевременное лечение паразитарных заболеваний и гельминтозов, - отметили в ведомстве.
Согласно перечню особо опасных болезней животных, диагностика и уничтожение животных проводятся за счёт бюджета. Ветеринарные мероприятия остальных болезней, в том числе паразитарных, проводятся за счёт владельцев животных. Тем не менее, специалисты научно-исследовательских институтов подтвердили свою готовность оказать всестороннею поддержку фермерам, рассказать об эффективных методах диагностики и лечения животных.