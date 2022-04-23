Камалиев лишился должности за несвоевременное исполнение поручений президента, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Плохие дорогие ЗКО: вице-министра индустрии освободили от должности Фото: primeminister.kz В пресс-службе премьер-министра сообщили, что за несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в ЗКО постановлением правительства от занимаемой должности освобождён вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. 21 апреля сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры и наказать виновных в срыве сроков. 22 апреля премьер Алихан Смаилов ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ и поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.