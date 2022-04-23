- Солдат потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание... По факту смерти солдата начата проверка, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства обороны Казахстана сообщили, что солдат-срочник Алибек Калбай скончался 22 апреля в военном госпитале.Молодой человек был призван на срочную воинскую службу весной 2022 года из Мангистауской области.