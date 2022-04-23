Тело мужчины извлекли из воды и передали полицейским, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Житель ЗКО утонул вместе с машиной, переправляясь на пароме через Урал Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Атырауской области накануне сообщали, что мужчина 1996 года рождения утонул в реке Уил в 15:30 21 апреля. Он упал в воду при попытке пересечь реку верхом на лошади. Поиски его тела велись с утра 22 апреля. В них были задействованы сотрудники ДЧС, местные исполнительные органы и жители. Сегодня, 23 апреля, в 9:30 сотрудники ДЧС извлекли тело мужчины из воды и передали правоохранителям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.