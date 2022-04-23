Министерство образования и науки дало рекомендации по проведению выпускных, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Выпускникам школ в ЗКО запретили отмечать торжество в ресторанах и дарить подарки учителям и администрации иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году выпускные состоятся. Однако они должны в обязательном порядке проводиться в стенах школы.
- Очень важно провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Запрещено привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату. Нельзя организовывать праздничные столы, не допускается также проведение выездных экскурсий на арендованных авто, сбор денежных средств на подарки учителям, - сообщили в пресс-службе министерства.
Последний звонок пройдёт 25 мая, а торжественное вручение аттестата - 16-17 июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.