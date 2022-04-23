- Очень важно провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности затрат на эти мероприятия. Запрещено привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату. Нельзя организовывать праздничные столы, не допускается также проведение выездных экскурсий на арендованных авто, сбор денежных средств на подарки учителям, - сообщили в пресс-службе министерства.

Последний звонок пройдёт 25 мая, а торжественное вручение аттестата - 16-17 июня.