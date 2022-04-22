– В ближайшее время будут внесены изменения в Конституцию. Но в первую очередь нам нужно обновить сознание граждан, и это непростая задача. Предстоит большая работа, поэтому необходимо направить на это все наши усилия. Прежде всего, наши помыслы должны быть чистыми и искренними. Нам надо быть милосердными и поддерживать друг друга. Сегодня человечеству не хватает именно этих качеств, – сказал глава государства.

– Испокон веков наш народ превыше всего ценил мирную жизнь. Мы останемся верны этому завету. Мы должны сохранять сплочённость и взаимопонимание. Ислам призывает людей к единству, а не разделению. Вера – самое дорогое качество. Поэтому воспитание подрастающего поколения в духе ценностей, которые несёт традиционная религия – наша общая задача, – сказал президент.

Президент отметил, что ауызашар – эта добрая традиция, олицетворяющая единство и процветание народа.Токаев отметил, что подрастающему поколению нужно дать верные ориентиры, поскольку только образованные, открытые, патриотично настроенные молодые люди могут построить собственное светлое будущее. По его словам, очень важно, чтобы молодёжь впитывала национальные ценности и овладевала современной наукой и знаниями. Глава государства отметил, что ислам пропагандирует ценности мира и гуманизма.