Алмалинский район - пересечение Гоголя и Масанчи,

Бостандыкский район - микрорайон Казахфильм,

Ауэзовский район - пересечение Абая и Утеген батыра,

Медеуский район - пересечение Мендекулова и Бектурова,

Алатауский район - микрорайон Шугыла,

Турксибский район - микрорайон Жулдыз.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении предпринимательства сообщили, что ярмарки «выходного дня» проходят в шести районах города:Ярмарки пройдут с 8 до 17 часов.