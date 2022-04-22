В Алматы вновь начались еженедельные ярмарки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении предпринимательства сообщили, что ярмарки «выходного дня» проходят в шести районах города:
  • Алмалинский район - пересечение Гоголя и Масанчи,
  • Бостандыкский район - микрорайон Казахфильм,
  • Ауэзовский район - пересечение Абая и Утеген батыра,
  • Медеуский район - пересечение Мендекулова и Бектурова,
  • Алатауский район - микрорайон Шугыла,
  • Турксибский район - микрорайон Жулдыз.
Ярмарки пройдут с 8 до 17 часов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.