Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что мужчина 1996 года рождения утонул в реке Уил в 15:30 21 апреля. Он упал в воду при попытке пересечь реку верхом на лошади. Поиски его тела ведутся с утра 22 апреля. В них задействованы сотрудники ДЧС, местные исполнительные органы и десять жителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.