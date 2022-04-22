50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейМама повезёт Батыржана Бисакова на лечение в Ташкент, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 300 тысяч тенге не хватает мальчику из Уральска для лечения за границей Салтанат Бисакова воспитывает сына одна. Отец ребёнка ушёл из семьи, когда мальчику не было и года. После рождения Батыржану диагностировали ДЦП тяжёлой формы - ребёнок не говорит, у него нет жевательного рефлекса, в свои шесть лет он не умеет сидеть и переворачиваться. Женщина старается регулярно возить сына на лечение в Ташкент. После реабилитации в состоянии мальчика наблюдаются значительные улучшения, он начал фиксировать взгляд, улыбаться и даже пытаться разговаривать. Каждый курс лечения обходится маме Батыржана в 300 тысяч тенге, ещё 200 тысяч тенге необходимо на лекарства. 22 апреля женщина обратилась к казахстанцам с просьбой помочь собрать недостающие 300 тысяч тенге на лечение. Спустя несколько часов сбор закрывается.
- Мы собрали 400 тысяч тенге. Один человек отправил сразу 200 тысяч. Я очень благодарна всем, кто откликнулся на мою просьбу и помог деньгами моему сыну. Спасибо, - сказала Салтанат Бисакова.
Скоро она приобретёт билеты и в мае отвезёт Батыржана на очередной курс лечения.