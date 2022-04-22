20 апреля на Солнце произошли две солнечные вспышки: одна умеренная и одна сильная, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мощная вспышка произошла на поверхности Солнца SDO/NASA Одна из солнечных вспышек достигла пика около 9:35 вечера по восточному времени, другая в 11:57 вечера. Обсерватория солнечной динамики NASA сделала снимки обоих событий. Одна из вспышек классифицируется как вспышка М-класса, вторая Х-класса.
  • Вспышки Х-класса могут вызвать радио помехи на всей планете, а также долгие магнитные бури.
  • Вспышки М-класса вызывают короткие перебои в связи в полярных регионах, иногда образуются небольшие магнитные бури.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.