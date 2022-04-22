Оплодотворённые икринки помещены в аппараты для инкубации, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 35 килограмм икры получено от самки белуги-гиганта в Атырау Фото: комитет рыбного хозяйства Гигантскую рыбу несколько дней назад выловила бригада ТОО «Имени Амангельды» совместно с рыбаками Урало-Атырауского осетрового рыбзавода на тоневом участке «Малая Дамба». Её вес составлял почти 200 килограммов. В пресс-службе комитета рыбного хозяйства сообщили, что 21 апреля для искусственного выращивания молоди от самки белуги прижизненным способом получено 35 килограммов икры.
- Оплодотворённые икринки помещены в аппараты для инкубации до стадии личинки, затем будут подращиваться в бассейнах и далее пересажены в выростные пруды. Выращенную молодь белуги в июле – августе выпустят в естественную среду обитания, - рассказали в ведомстве.
Состояние самки белуги оценивается, как удовлетворительное. В зависимости от результатов попытки одомашнивания её используют для формирования маточного стада. В случае невозможности содержания в искусственных условиях, белугу выпустят в Каспийское море.