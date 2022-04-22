- Наверное, такое веление времени, многим их просто некогда печь. Все на работах целыми днями, а вечерами порой не до этого. К примеру, сегодня мы распродали уже целый поддон с куличами. А люди идут и спрашивают, - говорит продавщица Айнура. - Спрашивают ещё и крашенные яйца, но мы продаем только сырые по 390 тенге за десяток. Также раскупают формочки для выпекания, сладости для украшения куличей.

- Живу в пятиэтажке, каждый год подпираю двери подъезда, чтобы на Пасху с раннего утра встречать детвору. Подъезд у нас дружный. Кто-то печёт сам и раздаёт детям. Многие мусульмане покупают к празднику сладости и также, как и православные, угощают детишек, - отметила пенсионерка Валентина Павлова.

По словам продавцов, куличи с каждым годом всё больше и больше пользуются спросом у уральцев.Цены на куличи зависят от размеров, формы и даже пасхальной посыпки. Самые маленькие весом 100 грамм стоят от 160 тенге и выше, 250 граммовые - от 300 тенге и выше, 300 граммовые стоят также от 300 тенге и выше. Самые красивые куличи средних размеров, украшенные фигурками из безе, стоят от 580 тенге. Есть и большие, их цена начинается от 800 тенге. Красивые яйца, разрисованные вручную, стоят 1 200 тенге за десяток. Покупатели отмечают, что этот святой праздник один раз в год, и нужно его праздновать с особым размахом, не жалея денег на выпечку.К слову, на праздник в этом году владыка Антоний проведёт службу в соборе Архангела Михаила. А вечером того же дня и следующий день в храме Христа Спасителя.