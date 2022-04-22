- 23 апреля в 15:00 аким Уральска проведёт встречу с жителями по адресу 4-й микрорайон, 22 - здание школы №24. На встрече примут участие руководители городских отделов, депутаты маслихата, представители прокуратуры и местной полицейской служб, - рассказали в ведомстве, и добавили, что из-за командировок градоначальника его встречи, которые должны были состояться на прошлой неделе, пришлось отложить. Поэтому на этой неделе аким продолжит встречи и начнёт их со школы №24.

Как сообщили в акимате Уральска, встречи акима города с населением возобновляются согласно утвержденному графику.Напомним, 16 апреля жителис акимом в СОШ №9, но градоначальника не дождались. В пресс-службе акимата отметили, что за два дня до даты на своей странице в Instagram сообщали о переносе мероприятия.