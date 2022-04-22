Глава правительства Алихан Смаилов поручил Гали Искалиеву ускорить темпы работ по ремонту автодорог, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». По уши в грязи: на бездорожье вновь жалуются жители южных районов ЗКО Сегодня, 22 апреля, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл совещание по вопросам социально-экономического развития ЗКО. Глава правительства в первую очередь остановился на одной из главных нерешённых проблем области - состояние автодорог.
– Вы знаете, что накануне президент, прочитав статью «Куре жолдагы курсініс» в газете Egemen Qazaqstan, дал поручение мне и руководству области оперативно принять все необходимые меры по исправлению ситуации с состоянием дорог. Гали Нажмеденович, ровно год назад ваш заместитель, курирующий эту сферу, по поручению президента был освобождён от занимаемой должности (Тимуржан Шакимов - прим. автора). Прошёл год, но ничего не изменилось. Почему для качественного и быстрого решения проблем региона обязательно необходимо вмешательство президента? — обратился к акиму области Алихан Смаилов.
Со свой стороны Гали Искалиев отметил, что основная причина неудовлетворительного состояния дорог связана с недостатком финансирования и влиянием пандемии. В прошлом году отремонтировали 330 километров дорог местного значения. Продолжается работа по ремонту автодороги, связывающей областной центр с Казталовским, Жанибекским и Бокейординским районами. В этом году на эти цели предусмотрено 15 миллиардов тенге. По словам главы кабмина, на ЗКО в утверждённом республиканском бюджете на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 103,4 миллиарда тенге. Дополнительно при уточнении бюджета выделено 32,2 миллиарда тенге. Эти средства направят на инфраструктурные и социальные нужды региона: ремонт и реконструкцию автодорог, развитие системы водоснабжения, строительство центра реабилитации инвалидов, поддержку сферы здравоохранения, строительство индустриальной зоны, электроснабжение и газоснабжение, берегоукрепительные работы и защиту от паводковых вод, ремонт объектов образования и другие. Алихан Смаилов ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ.