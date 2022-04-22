– Батыржан родился в Жанибекском районе, однако после развода мы с сыном перебрались в Уральск. Роды были тяжёлыми, малыш появился на свет весом более четырёх килограммов, диагноз ДЦП поставили почти сразу же. Сейчас сыну шесть лет, но он не ходит, не разговаривает и даже не умеет сидеть. Всё время лежит, ему нужен постоянный уход. По этой причине я не могу выйти на работу. Отец ребенка платит алименты, но сына не навещает, - рассказывает Салтанат Бисакова.

– Сын получает пособие по инвалидности, плюс алименты получаю. Из этих денег 54 тысячи плачу за ипотеку, остальные деньги уходят на лечение и питание Батыржана. Своими силами мне удалось собрать 200 тысяч тенге, для поездки не хватает ещё 300 тысяч тенге. Я очень хочу, чтобы мой сын вовремя получал реабилитацию, ведь прогресс есть. Мне нельзя сидеть сложа руки, ведь я у сына одна, и он у меня один. Сделаю всё, что в моих силах, лишь бы мой мальчик пошёл на поправку. Прошу всех неравнодушных казахстанцев помочь нам собрать 300 тысяч тенге. Мы должны быть в клинике Ташкента уже в мае, а самостоятельно собрать эти деньги я не могу, - заключила Салтанат.

Фото предоставлено Салтанат Бисаковой Салтанат Бисакова воспитывает сына одна. Отец ребёнка ушел из семьи, когда мальчику не было и года. После рождения Батыржану диагностировали ДЦП тяжёлой формы - ребёнок не говорит, у него нет жевательного рефлекса, в свои шесть лет он не умеет сидеть и переворачиваться. В выписке из роддома значится, что у ребёнка была родовая травма. Салтанат считает, что именно она вызвала такой сложный диагноз.Женщина старается регулярно возить сына на лечение в Ташкент. После реабилитации в состоянии мальчика наблюдаются значительные улучшения, он начал фиксировать взгляд, улыбаться и даже пытаться разговаривать. Каждый курс лечения обходится маме Батыржана в 300 тысяч тенге, ещё 200 тысяч тенге необходимо на лекарства.Каспи Голд 4400 4301 8960 9750. Счёт привязан к номеру: 8 707 759 07 07. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Батыржана. Народный Банк 4390 8782 1848 9077