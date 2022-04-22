50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейВ свои шесть лет Батыржан Бисаков не может ходить, сидеть, разговаривать и даже ползать, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 300 тысяч тенге не хватает мальчику из Уральска для лечения за границей Фото предоставлено Салтанат Бисаковой Салтанат Бисакова воспитывает сына одна. Отец ребёнка ушел из семьи, когда мальчику не было и года. После рождения Батыржану диагностировали ДЦП тяжёлой формы - ребёнок не говорит, у него нет жевательного рефлекса, в свои шесть лет он не умеет сидеть и переворачиваться. В выписке из роддома значится, что у ребёнка была родовая травма. Салтанат считает, что именно она вызвала такой сложный диагноз.
– Батыржан родился в Жанибекском районе, однако после развода мы с сыном перебрались в Уральск. Роды были тяжёлыми, малыш появился на свет весом более четырёх килограммов, диагноз ДЦП поставили почти сразу же. Сейчас сыну шесть лет, но он не ходит, не разговаривает и даже не умеет сидеть. Всё время лежит, ему нужен постоянный уход. По этой причине я не могу выйти на работу. Отец ребенка платит алименты, но сына не навещает, - рассказывает Салтанат Бисакова.
Женщина старается регулярно возить сына на лечение в Ташкент. После реабилитации в состоянии мальчика наблюдаются значительные улучшения, он начал фиксировать взгляд, улыбаться и даже пытаться разговаривать. Каждый курс лечения обходится маме Батыржана в 300 тысяч тенге, ещё 200 тысяч тенге необходимо на лекарства.
– Сын получает пособие по инвалидности, плюс алименты получаю. Из этих денег 54 тысячи плачу за ипотеку, остальные деньги уходят на лечение и питание Батыржана. Своими силами мне удалось собрать 200 тысяч тенге, для поездки не хватает ещё 300 тысяч тенге. Я очень хочу, чтобы мой сын вовремя получал реабилитацию, ведь прогресс есть. Мне нельзя сидеть сложа руки, ведь я у сына одна, и он у меня один. Сделаю всё, что в моих силах, лишь бы мой мальчик пошёл на поправку. Прошу всех неравнодушных казахстанцев помочь нам собрать 300 тысяч тенге. Мы должны быть в клинике Ташкента уже в мае, а самостоятельно собрать эти деньги я не могу, - заключила Салтанат.
Желающие помочь Батыржану могут перечислить деньги на следующие реквизиты: Каспи Голд 4400 4301 8960 9750. Счёт привязан к номеру: 8 707 759 07 07. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Батыржана. Народный Банк 4390 8782 1848 9077