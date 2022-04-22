– По поручению президента мы прибыли в ЗКО. Считаем, что критика населения по поводу здешних дорог обоснованная. Проекты капитального ремонта дорог Казталовка - Жанибек, Онеге - Сайхин уже ведутся с 2019 года. По объективным и субъективным причинам ремонтные работы были отложены. Сказались такие факторы как пандемия, малое финансирование первые два года. Но в этом году все минусы учтены, корректировки проектов мы сделали. На этот годы выделено 15 миллиардов тенге, подрядчики начали освоение этих средств. до конца года из 248 километров дорог сдадим в эксплуатацию 113 километров, а до конца следующего года - остальные 135 километров. Все республиканские дороги в ЗКО для нас считаются тяжёлыми, потому что здесь мы не обеспечены инертными материалами, их приходится завозить из Актюбинской области. Есть проблемы с транспортировкой, железные дороги проходят через территорию РФ и есть специфические моменты. Две недели назад мы уже приезжали в Уральск и совместно с АО «Казахстан темир жолы» подписали договор о том, как будем решать эти проблемы. На данный момент 260 вагонов с инертными материалами уже в пути, транспортировка в мае уже должна нормализоваться и подрядчики будут усиленно работать, - рассказал Мерхат Касымбаев.

– Удорожание проектов было, в прошлом году произошёл резкий скачок цен горюче-смазочных материалов, а они для дорожников как кровь. В апреле откорректировали проект, в мае получим результаты. Стоимость щебня, к примеру, по старым проектам составляла семь тысяч за тонну, фактически она стоит 13-14 тысяч тенге. Мы всё это учли, у подрядчиков проблем быть не должно, все условия для них созданы. В будущем мы приступим к трассе Уральск - Атырау, которую в народе называют «дорогой смерти». Сейчас проектируем её в дорогу первой категории, чтобы меньше аварий было, - рассказал Мерхат Касымбаев.

0-36 км – 24 миллиарда тенге. Реконструкция за счёт республиканского бюджета.

36-72 км – 18 миллиардов тенге. Реконструкция за счёт КПО б.в.

72-108 км – 18 миллиардов тенге. Реконструкция за счёт КПО б.в.

108-144 км – 17 миллиардов тенге. Реконструкция за счёт республиканского бюджета.

– В этом году на первый и четвёртый участки выделено шесть миллиардов тенге. Сейчас объявлен конкурс. К 20 мая определим подрядчика. - заключил Мерхат Касымбаев.

– В этом году мы должны отработать этот вопрос. Ремонтные работы трассы, которые начались три года назад (Казталовка - Жанибек - прим. автора) из-за финансовых вопросов не были закончены. В этом году выделили дополнительно 15 миллиардов тенге, но если есть технические возможности, то нужно ускорить темпы. Если понадобятся дополнительные средства, то мы найдём. На ремонт республиканской трассы Подстепное - Федоровка во время уточнения бюджета мы выделили шесть миллиардов тенге. Работы уже начаты. Переговорим с руководством КПО б.в., а при необходимости дополнительно выделим недостающую сумму. За два года мы должны завершить. Поручаю акиму области Гали Искалиеву держать этот вопрос на постоянном контроле и обеспечить своевременное и эффективное использование этих средств, - заявил премьер.

Сегодня, 22 апреля, в ЗКО с рабочей поездкой прибыл премьер-министр Алихан Смаилов. Первым делом он ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ. Всего в ЗКО ведут два проекта капитального ремонта автодорог, шесть проектов среднего ремонта и реконструкция трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ. Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мерхат Касымбаев рассказал, что всего в этом году на ремонт автодорог в области выделили 43 миллиарда тенге. Из них 28 миллиардов - из республиканского бюджета, 15 миллиардов - из местного. На эти средства планируют отремонтировать 679 километров дорог, 451 километр из которого дороги республиканского значения.Вместе с тем, спикер отметил, что из-за удорожания строительных материалов пришлось отправить проект на корректировку, после которой не должны возникнуть проблемы с финансированием.Что касается трассы Подстепное - Федоровка - граница РФ, то реконструкцию этой автодороги планируют начать уже в этом году. Она была построена в 70-80 годы прошлого столетия и находится в крайне неудовлетворительном состоянии. При высокой интенсивности 23 километра из 144-х достигают параметров четвёртой технической категории, 15 километров не имеют твёрдого покрытия. Эта дорога соединяет 50 населённых пунктов с населением 94 тысячи человек и с Карачаганакским месторождением нефтегазового конденсата, а также является транзитной дорогой в Россию, и ежесуточно по ней проезжают десятки тысяч граждан Казахстана и других стран. Её протяженность составляет 144 километра и стоимость строительства составляет 77 миллиардов тенге. Трассу поделили на четыре участка:В проекте реконструкции этой дороги предусмотрено строительства двух развязок «труб», одной развязки «клеверный лист», пяти мостов.Алихан Смаилов отметил, что тема дорог в ЗКО является одной из острых проблем региона и поручил Гали Искалиеву ускорить темпы ремонта.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.