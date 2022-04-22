- По словам родителей, четырёхлетний старший брат по неосторожности пнул его в голову. Детский нейрохирург Ербол Кенжевалов провёл успешную трепанацию черепа, - рассказали в больнице.

Фото: Азамат Сарсенбаев/Facebook В Мангистауской областной детской больнице рассказали, что вечером 20 апреля в экстренном порядке в приёмный покой доставили шестимесячного малыша с вдавленным переломом теменной кости.Состояние ребёнка оценивается на средней тяжести.