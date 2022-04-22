Всего за год количество заёмщиков с реабилитированными кредитами за год составило 1 млн 444,6 тысяч человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Обнулить плохие кредитные истории казахстанцев предложил депутат Иллюстративное фото из архива "МГ" Первое кредитное бюро сообщило, что каждый пятый заёмщик, контрактам которого в апреле прошлого года был присвоен статус «реабилитирован», допускает просрочки по новым кредитам.
- Механизм реабилитации был реализован для того, чтобы заёмщики, имеющие негативную кредитную историю из-за проблемной задолженности в прошлом, получили шанс взять новый займ. Тем не менее, прошёл год, и по данным Аналитического Центра ПКБ, не все заёмщики с реабилитированными контрактами встали на путь исправления, - сообщили в бюро.
Почти половина из заёмщиков с реабилитированными контрактами после получения статуса оформили новые кредиты. Общее количество полученных займов за неполный год превысило 2,8 млн единиц (в том числе займы в рамках кредитных линий, рассрочка, кредитные карты), а общая сумма выданных кредитов составила 1,77 трлн тенге. Около 12% заёмщиков успели погасить все займы, полученные в статусе реабилитированного в этом же периоде. Большая часть оставшихся ещё не успела погасить ни одного своего займа, полученного после реабилитации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.