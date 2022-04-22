- Механизм реабилитации был реализован для того, чтобы заёмщики, имеющие негативную кредитную историю из-за проблемной задолженности в прошлом, получили шанс взять новый займ. Тем не менее, прошёл год, и по данным Аналитического Центра ПКБ, не все заёмщики с реабилитированными контрактами встали на путь исправления, - сообщили в бюро.

Первое кредитное бюро сообщило, что каждый пятый заёмщик, контрактам которого в апреле прошлого года был присвоен статус «реабилитирован», допускает просрочки по новым кредитам.Почти половина из заёмщиков с реабилитированными контрактами после получения статуса оформили новые кредиты. Общее количество полученных займов за неполный год превысило 2,8 млн единиц (в том числе займы в рамках кредитных линий, рассрочка, кредитные карты), а общая сумма выданных кредитов составила 1,77 трлн тенге. Около 12% заёмщиков успели погасить все займы, полученные в статусе реабилитированного в этом же периоде. Большая часть оставшихся ещё не успела погасить ни одного своего займа, полученного после реабилитации.