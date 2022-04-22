- Установлено, что показания потерпевшего не сходятся. Кража была совершена в другом районе города. По предъявленным уликам мужчина признался, что кражу денег он инсценировал, для чего привлёк знакомого, который совершил кражу. На самом деле указанную сумму мужчина проиграл на ставках, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 29-летний актюбинец обратился в полицию, сообщив о краже 23 млн тенге, которые лежали в припаркованной у обменника Lada Priora.Начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложный донос». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.