Подробности задержания Кайрата Кудайбергена сообщили в прокуратуре
Депутат призывал митингующих объединиться вокруг Дикого Армана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: KudaibergenKairat/Facebook.com
22 апреля стало известно о задержании Кайрата Кудайбергена по делу о январских событиях. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что он водворён в изолятор временного содержания.
- Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген вместе с Джумагельдиевым («Дикий Арман») организовал сбор людей в гостинице «Казахстан», призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по «ячейкам» по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки, - говорится в сообщении.
После этого собранная группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью.
- Акция, организованная Кудайбергеном - Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести, - отметили в прокуратуре.
Организация и участие Кудайбергена в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице «Казахстан», в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, а также показаниями очевидцев.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!