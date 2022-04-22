- За первый квартал этого года специалисты исследовали 402 пробы водопроводной воды на микробиологические показатели, из них три пробы не соответствовали гигиеническим нормативам. Отобрана 391 проба на санитарно-химические показатели, выявлены отклонения в 46 пробах. Из децентрализованных водоисточников на микробиологические показатели исследовали 31 пробу, из них шесть не соответствовали гигиеническим нормативам. Проверку на санитарно-химические показатели прошли 29 пробы, выявлены отклонения в трёх, - рассказал Мухамгали Арыспаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил в ходе брифинга руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев, санитарная служба проводит мониторинг качества воды, атмосферного воздуха и продуктов питания. Обеспеченность населения водой составляет 92%. Из 416 населённых пунктов, к воде подключён 241. 156 населённых пунктов используют воду с децентрализованного водоснабжения, три - из открытых водоёма, 16 используют привозную воду.По его словам, также исследовали 3 830 проб атмосферного воздуха на санитарно-химические показатели качества. Отклонения не выявлены.