Иллюстративное фото из архива "МГ" Видео появилось в сети накануне. В полиции тогда сообщили, что в 102 звонки не поступали. Стражи порядка начали проверку, но отмечали, что не исключают версию съёмки пранка.Сегодня стало известно, что похищение было действительно разыграно. Главная героиня ролика попросила прощения к общественности. - Установлен и привлечён к административной ответственности водитель машины 1988 года рождения. В отношении него составлены административные протоколы по статье 290 части 2 КРКобАП (управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков) и статье 601 части 1 КРКобАП (не выполнение требований дорожных знаков и разметок), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы. Машина водворена на штрафстоянку.