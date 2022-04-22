Бесплатный проезд для пассажиров будет только сегодня, 22 апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске начнут собирать автобусы Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил на Instagram-странице Ерлик Шамгали. Как сообщается, автобус будет курсировать из микрорайона Сарытау до Мясокомбината и обратно. Такая акция проводится в честь священного месяца Рамазан. Объявление «проезд бесплатный» висит на лобовом стекле маршрута.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.