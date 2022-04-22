Сейчас в городе проводятся гидравлические испытания. Воду отключают по районам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тариф на воду повышается в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В АО «Жайыктеплоэнерго» предупредили, что с 19 апреля по 17 мая в городе пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим по городу будут отключать горячую воду. Заместитель генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камешов отметил, что сейчас уже провели испытания в старой части города (от проспекта Абая до улицы Пугачева), почти все дома подключены к горячей воде. В последних десяти домах подадут воду сегодня.
- При проведении гидравлических испытаний воду отключаем по районам. Не сразу весь город. В старой части города уже провели опрессовку. 26 апреля планируем провести испытания в районе железнодорожного вокзала, район остановки Юбилейная, Нефтебазы и Омеги и по улице Карбышева. С 12 мая начнут проводить работы в Северо-Восточной части города (4,5,6 - микрорайоны, Северо-Восток, Строитель). 16 мая будет опрессовка в районе Ремзавода, Мясокомбината, Автобусного парка, - сообщил Бекболат Камешов.
Он отметил, что при работе серьёзных порывов не было. Мелкие они устраняют, чтобы на праздник все уральцы были с водой.