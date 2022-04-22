Его подозревают в организации беспорядков в январе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Задержан Кайрат Кудайберген Фото: KudaibergenKairat/Facebook.com Об этом сообщил журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале. Информацию подтвердили в прокуратуре.
- Ночью водворён в изолятор временного содержания депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 272 Уголовного кодекса), - написал Козачков.
38-летний Кайрат Кудайберген - предприниматель и блогер, депутат маслихата Алматы от партии Amanat.