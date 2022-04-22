Министр индустрии и инфраструктурного развития проверил работы по реконструкции автодороги Атырау – Астрахань, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дорогу Атырау-Астрахань обещают отремонтировать до конца следующего года Министр заверил жителей, что руководство страны держит реализацию проекта на особом контроле, сообщили в пресс-службе МИИР.
- Принято решение, что заместители руководителей комитета автомобильных дорог, нацкомпании «КазАвтоЖол» и Национального центра качества дорожных активов будут находиться здесь постоянно, до момента завершения реконструкции дороги. Им сказано передать другие дела коллегам и всё время заниматься только проектом Атырау - Астрахань, – сообщил Каирбек Ускенбаев.
К концу этого года планируется открыть движение на всей протяжённости дороги. Сейчас подрядчики ведут заготовку строительных материалов и приступают к работам. Напомним, в сентябре прошлого года российский актёр и шоумен Станислав Ярушин вспомнил поездку пятилетней давности по трассе Астрахань - АтырауВ МИИР сразу отреагировали на эти слова и сообщили, что в 2021 году сдадут участки протяжённостью 92 километра. Остальные работы на оставшихся 185 километров планируется завершить в 2022 году.