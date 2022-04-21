резь в глазах;

покраснение глазного яблока;

замутненное зрение;

обильное слезотечение;

боли в глазном яблоке;

выделения из глаз;

Фото с сайта pexels.com По утверждениям окулистов, глазные инфекции могут возникнуть абсолютно у любого человека, будь он в очках, с контактными линзами или же со стопроцентным зрением. Как следствие этого, есть вероятность повредить роговицы, а если и затянуть весь процесс и не обратиться вовремя в больницу, вовсе можно остаться незрячим. Однако, подхватить инфекцию в линзах гораздо проще, риск увеличен в восемь раз.Для того, чтобы у человека была здоровая роговица, она ежедневно должна питаться кислородом и увлажняться. Итак, это происходит при моргании. А вот если человек носит контактные линзы, то она значительно сокращает доступ кислорода и влаги. В результате этого, роговица теряет способность бороться с различными бактериями и риск заражения становится высоким. Но если вы случайно уснули в линзах, это не повод поднимать панику. Просто сразу снимите их, после пробуждения. Если возникли трудности при снятии, добавьте в глаза стерильного раствора. Поморгайте пару минут и повторите попытку. Лучше всего не одевать на день линзы, после такого казуса. Признаки глазной инфекции:Если вдруг, вы обнаружили один из вышеприведенных симптомов, немедленно обратитесь к врачу-офтальмологу.