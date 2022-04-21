Наверняка каждый из тех, кто носит контактные линзы, забывал хоть раз снимать их перед сном. Возникает вопрос, насколько это безопасно? Вредно ли спать в контактных линзах? Фото с сайта pexels.com По утверждениям окулистов, глазные инфекции могут возникнуть абсолютно у любого человека, будь он в очках, с контактными линзами или же со стопроцентным зрением. Как следствие этого, есть вероятность повредить роговицы, а если и затянуть весь процесс и не обратиться вовремя в больницу, вовсе можно остаться незрячим. Однако, подхватить инфекцию в линзах гораздо проще, риск увеличен в восемь раз. Сон в линзах. Есть ли риск заражения инфекции? Для того, чтобы у человека была здоровая роговица, она ежедневно должна питаться кислородом и увлажняться. Итак, это происходит при моргании. А вот если человек носит контактные линзы, то она значительно сокращает доступ кислорода и влаги. В результате этого, роговица теряет способность бороться с различными бактериями и риск заражения становится высоким. Но если вы случайно уснули в линзах, это не повод поднимать панику. Просто сразу снимите их, после пробуждения. Если возникли трудности при снятии, добавьте в глаза стерильного раствора. Поморгайте пару минут и повторите попытку. Лучше всего не одевать на день линзы, после такого казуса. Признаки глазной инфекции:
  • резь в глазах;
  • покраснение глазного яблока;
  • замутненное зрение;
  • обильное слезотечение;
  • боли в глазном яблоке;
  • выделения из глаз;
Если вдруг, вы обнаружили один из вышеприведенных симптомов, немедленно обратитесь к врачу-офтальмологу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.