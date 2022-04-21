Фото с сайта Pixabay.com Бытует мнение, что если хочешь сохранить хорошую фигуру, то есть после шести вечера нельзя. Есть и другое суждение: можно ориентироваться на свой график и позволять себе перекус за 3-4 часа до сна. Доля правды в этих утверждения конечно же есть. Но давайте разберемся, что же происходит в организме после перекуса на ночь и какими последствиями это чревато. То, как наш организм переваривает пищу во многом зависит от времени суток. Американские ученые доказали, что в ночное время пища дольше переваривается в желудке, а на ее усвоение тратится меньше энергии. При этом поздний перекус может значительно замедлить метаболизм. Исследования показали, что после хорошего перекуса на ночь сжигается на 15 граммов меньше жира за сутки, чем если бы эту же пищу съели бы на завтрак.Так же стоит отметить, что ночной перекус помешает вам вовремя уснуть и негативно повлияет на качество сна, а если человек не высыпается, то у него увеличивается аппетит и тяга к сладкому.. Так процесс окисления жиров будет ускорен, улучшится чувствительность к инсулину. Да и процесс похудения будет идти значительно быстрее. Но если по каким-то уважительным причинам вы не смогли поужинать в это время, то не нужно жертвовать собой и засыпать с пустым желудком. Поздний прием пищи не обязательно приведёт к набору веса, а ранний — к сбросу веса. Если вы все же хотите чем-то порадовать себя перед сном, то отдавайте предпочтение высокобелковым перекусам и за полчаса до сна. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.