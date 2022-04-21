22 апреля в ЗКО ожидается туман и ветер с порывами до 20 метров в секунду, предупреждают в «Казгидромете». Туман ожидается в ЗКО 19 марта На большей части Казахстана пройдут дожди, ожидается усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +17..+19, ночью похолодает до +7..+9. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +22..+22 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +11..+13 градусов. Ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.