А также наказать виновных в срыве установленных сроков строительства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». По уши в грязи: на бездорожье вновь жалуются жители южных районов ЗКО Фото из архива "МГ" Telegram-канал «Борт №1» сообщает, что Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью «Күре жолдағы күрсініс» в газете Egemen Qazaqstan. Издание поднимает проблему плохого состояния трасс ЗКО.
- Глава государства поручил правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны, - говорится в сообщении.
Ответственность за решение проблемы президент возложил на премьер-министра Алихана Смаилова. Автодороги Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути. Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся. Недавно стало известно, что вокруг капитального ремонта печально известной трассы Казталовка-Жанибек вновь разгорелся скандал. Генеральный подрядчик - ТОО «Темиржол жондеу», который в свою очередь нанимает субподрядную организацию ТОО ADF Stroy+. Она заключила договор с местными предпринимателями на предоставление в аренду спецтехники, поставку ГСМ, строительных материалов, услуги по организации питания, а также на вывоз и утилизацию отходов. Однако оплату за предоставленные товары и услуги эти предприниматели не получили. Общая задолженность ТОО ADF Stroy+ перед поставщиками составляет 236 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.